مدرب الشباب: رونالدو لفت أنظار العالم إلى الدوري السعودي

يرى فيسنتي مورينو مدرب الشباب أن انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر لفت أنظار العالم للدوري السعودي، مؤكداً أنه لا يفكر بتحقيق بطولته الأولى في مسيرته كمدرب حالياً.

وقاد مورينو الشباب إلى التأهل إلى دور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا، إذ سيواجه الدحيل القطري في سبيل الوصول إلى دور الأربعة من البطولة القارية.

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وقال مورينو لبرنامج "في المرمى": الدوري السعودي قوي ويضم لاعبين مميزين مثل إيفر بانيغا وكريستيانو رونالدو، وأعتقد أن الأندية السعودية ستتعاقد مع المزيد من اللاعبين العالميين. وأردف: وجود رونالدو لفت أنظار العالم للمسابقة.

وواصل: أشارك للمرة الأولى في بطولة آسيا وكذلك في مسابقة قارية وإذا فزت بالبطولة فإنها ستكون الأولى في مسيرتي، لكني لا أفكر حالياً إلا بمباراة الدحيل في الدور ربع النهائي.

وحول مستويات الشباب اللافتة خلال الموسم الحالي، أجاب مدرب إسبانيول السابق: الشباب ينافس على كل البطولات ، وهذا الموسم لا يوجد سر أو خلطة معينة أدت إلى تطور مستوى الفريق، فنحن نملك لاعبين يملكون الرغبة والطموح، جعلت الفريق ينافس النصر والاتحاد والهلال.