الدحيل يقصي الشباب ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا

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تأهل الدحيل القطري إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على الشباب السعودي 2 -1 يوم الخميس، لينتظر الفائز من مباراة الهلال السعودي وفولاذ خوزستان الإيراني.
وسجل مايكل أولونغا الهدف الأول للدحيل في الدقيقة 77، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 85.
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وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل سعيد الربيعي هدف الشباب الوحيد.
وكان الدحيل قد تأهل لدور الثمانية بعد فوزه على مواطنه الريان 7 -6 بضربات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل 1 -1، بينما فاز الشباب على ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد.
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