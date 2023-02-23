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الدحيل ينتظر الفائز من مباراة الهلال وفولاذ

الدحيل يقصي الشباب ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا

العربية.نت
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تأهل الدحيل القطري إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على الشباب السعودي 2 -1 يوم الخميس، لينتظر الفائز من مباراة الهلال السعودي وفولاذ خوزستان الإيراني.

وسجل مايكل أولونغا الهدف الأول للدحيل في الدقيقة 77، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل سعيد الربيعي هدف الشباب الوحيد.

وكان الدحيل قد تأهل لدور الثمانية بعد فوزه على مواطنه الريان 7 -6 بضربات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل 1 -1، بينما فاز الشباب على ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد.

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