اتحاد جدة يتطلع للعودة إلى طريق الانتصارات أمام الخليج

يأمل اتحاد جدة في تجاوز تعثره الأخير بالتعادل مع الرائد، عندما يواجه مضيفه الخليج يوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة 19 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
وتراجع الخليج للمركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة من 17 مباراة، بينما ينفرد الاتحاد بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة من 18 مباراة (12 فوزاً و5 تعادلات وهزيمة واحدة).
ورغم النتائج الجيدة التي حققها الخليج في الآونة الأخيرة، إلا أنه توقف في محطة العدالة في مباراته الأخيرة عندما تلقى خسارة غير منتظرة عطفاً على مستوياته ونتائجه، ويأمل أن يستعيد مستواه ويعود لتحقيق النتائج الإيجابية للابتعاد عن صراع الهبوط، خاصة في ظل تواجد أسماء مثل البرتغالي فابيو مارتينيز والألباني سوكول سيكاليشي والغابوني اندريه بوكو وخالد السميري وأحمد الزين ضمن قائمة الفريق.
وبعد خمسة انتصارات متتالية، فقد الاتحاد نقطتين ثمينتين إثر تعادله مع الرائد، ويتطلع الآن إلى استعادة نغمة الفوز للضغط على النصر المتصدر، لاسيما وأن صفوفه ستشهد عودة هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تعافيه من الإصابة ومدافعه المصري أحمد حجازي الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب تراكم البطاقات.
ولم يستطع الخليج تحقيق أي فوز خلال 7 مباريات سابقة أمام أصفر الغربية ضمن تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، تعادل مرتين وتجرع الهزيمة في 5 مناسبات.
وفي مباراة أخرى يوم الجمعة أيضًا، يحل الاتفاق ضيفًا على الرائد في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.
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