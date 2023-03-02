الأرجنتين تخوض أول مباراتين على أرضها منذ الفوز بالمونديال

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يوم الخميس أن المنتخب الوطني سيخوض أول مباراتين وديتين على أرضه منذ الفوز بكأس العالم 2022 في قطر في ديسمبر الماضي بمواجهة بنما وكوراساو في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال الاتحاد الأرجنتيني على تويتر: فريق ليونيل سكالوني سيلعب يوم 23 مارس بملعب مونومينتال ويوم 28 مارس في مادري دي سيودادس في سانتياغو ديل ايستيرو.
وستكون هذه المرة الأولى التي تلعب فيها الأرجنتين أمام جماهيرها منذ تغلبها على فرنسا بركلات الترجيح لتفوز بكأس العالم لأول مرة منذ 36 عاما لتنطلق احتفالات ضخمة في جميع أنحاء البلاد.
ووفقا لتقارير وسائل إعلام محلية من المتوقع أن يكون القائد ليونيل ميسي وباقي أبطال العالم في التشكيلة.
ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من إعلان الاتحاد الأرجنتيني أن المدرب ليونيل سكالوني جدد عقده حتى 2026. وسيختار سكالوني تشكيلته للمباراتين الوديتين مطلع الأسبوع المقبل.
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