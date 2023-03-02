العين يهزم دبا الفجيرة ويتصدر الدوري الإماراتي مؤقتاً

واصل العين انتفاضته في بطولة دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين وتصدر المسابقة مؤقتا عقب انتصاره الكبير 3 - صفر على ضيفه دبا الفجيرة يوم الخميس.

وافتتح كايو كانيدو التسجيل لمصلحة العين في الدقيقة 11، قبل أن يضيف المغربي سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 61، معوضا ركلة الجزاء، التي أضاعها زميله التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 29 وتكفل البرازيلي جوناثان سانتوس بتسجيل الهدف الثالث للعين في الدقيقة 81.



وارتفع رصيد العين، الذي حقق انتصاره السادس على التوالي في المسابقة، إلى 37 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه شباب الأهلي دبي، الذي بإمكانه استعادة القمة مجددا حال فوزه على مضيفه اتحاد كلباء يوم الخميس بالمرحلة ذاتها.

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في المقابل، توقف رصيد دبا الفجيرة، الذي نال خسارته الـ16 في البطولة خلال الموسم الحالي والسابعة على التوالي، عند 4 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.