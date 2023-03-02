النصر يستهدف نقاط الباطن لتعزيز صدارته

يطمح النصر إلى تعزيز صدارته لدوري "روشن" السعودي للمحترفين عندما يستضيف الباطن على ملعب "مرسول بارك" مساء الجمعة في مباراة لا تقبل أي هفوة لصاحب الأرض الذي يضع النقاط الثلاث نصب عينيه قبل الموقعة المرتقبة أمام وصيف الترتيب اتحاد جدة في المرحلة المقبلة.

ويتربع النصر على قمة الدوري برصيد 43 نقطة من 13 فوزاً و4 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة، في حين يتذيل الباطن الترتيب برصيد 6 نقاط من فوز و3 تعادلات.

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ورغم الإصابات المتتالية التي ضربته في الفترة الأخيرة وفقد بسببها أكثر من عنصر مؤثر، يواصل النصر سلسلة انتصاراته بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثمانية أهداف في 5 مبارياته خاضها في الدوري السعودي حتى الآن.

ويغيب عن النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز والبرازيلي تاليسكا وأيمن يحيى للإصابة، وعبدالإله العمري لتراكم البطاقات.

وبعد 17 مباراة لم يتذوق خلالها طعم الفوز، حقق الباطن فوزه الأول في المرحلة الماضية على حساب الاتفاق، وهذا الفوز سيمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة يؤمل منها إضافة المزيد من الانتصارات من أجل ترك المركز الأخير.

وجمعت 11 مواجهة سابقة بين النصر والباطن في دوري المحترفين، فاز الأول في 8 مباريات مقابل انتصارين للباطن وتعادل في مواجهةٍ واحدة.

وفي مباراة الدور الأول بين الفريقين في سبتمبر الماضي، خرج النصر فائزا بأربعة أهداف دون رد.