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هلال
لقطة من المباراة

الوحدة يخطف تعادلا قاتلا من الهلال

الرياض - د ب أ
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خطف الوحدة تعادلا مثيرا مع ضيفه الهلال بثلاثة أهداف لمثلها، يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 19 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ورفع الهلال، الذي خاض أول مباراة له عقب تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا بفوزه الساحق على الدحيل القطري 7 - صفر يوم الأحد الماضي، رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم الهلال في الدقيقة الثانية عن طريق ميتشايل، لكن الوحدة أدرك التعادل عبر أوسكار دوارتي في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 51 سجل أوديون إيغالو الهدف الثاني للهلال، ثم رد عليه أنسيلمو بتسجيل هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل سعود عبد الحميد الهدف الثالث للهلال، غير أن الوحدة نجح في إدراك التعادل مجددا عبر سلطان السوادي بعد ذلك بست دقائق.

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