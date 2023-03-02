سومر يكشف عن طبيعة علاقته بنوير.. وهدفه مع بايرن

أعرب الحارس السويسري الدولي يان سومر عن رضاه بشأن الأسابيع الأولى له مع بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، عقب انتقاله لصفوف النادي البافاري قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، لكنه أكد أنه لايزال هناك مجال للتطور في ظل سعيه للتوهج في صفوف فريقه الجديد.
وتعاقد بايرن مع سومر لتعويض غياب حارسه الدولي مانويل نوير الذي تعرض لإصابة بكسر في الساق في ديسمبر الماضي، ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.
ويرتبط سومر بعقد مع بايرن حتى 2024، لكنه قد يواجه منافسة شرسة على مركز الحارس الأساسي لحامل لقب البوندسليغا، بمجرد عودة نوير، وهو الأمر المتوقع له الصيف المقبل.
وقال سومر في تصريحات لمجلة "كيكر سبورتس" يوم الخميس أنه يتطلع لترك بصمته مع بايرن ميونخ المتوج بلقب البوندسليغا في المواسم العشرة الأخيرة.
وأشار: في البداية لم تكن بعض الأمر التي سبقت المباريات، مثالية، لكن الأمور أصبحت جيدة للغاية الآن، أشعر بالرضا مبدئيا، لكني دائما أريد التطور، أريد أن أكون حارسا متألقا لبايرن ميونخ.
وأكد سومر أنه على تواصل مستمر مع نوير الذي يخوض برنامج تأهيلي في مركز التدريب لبايرن ميونخ.
وختم الحارس السويسري حديثه بالقول: نرى بعضنا البعض كل يوم تقريبا ونحن على تواصل جيد للغاية، نعرف بعضنا البعض من قبل، لقد واجهنا بعضنا البعض عدة مرات من قبل.
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