إطلاق نار على عائلة ميسي.. والمعتدي يهدد النجم برسالة

كشفت تقارير صحافية أرجنتينية أن عصابة مسلحة أطلقت العديد من الطلقات النارية صوب محل تجاري تمتكله عائلة أنتونيلا زوجة قائد منتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتركت رسالة تهديد للاعب المتوّج بكأس العالم 2022.
ونشرت صحيفة "Rosario 3" تقريرًا ذكرت خلاله: الواقعة حدثت خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس في مدينة روزاريو مسقط رأس ميسي، ويرجح أن يكون الوقت الدقيق لها هو الساعة الثالثة صباحًا.
وتابعت: رسالة تهديد كُتبت على قطعة من كيس للفحم، وجاء فحواها: ميسي نحن ننتظرك، جافكين تاجر مخدرات، ولن يقوم بالاعتناء بك جيدًا.
وأردفت: بحسب المؤشرات الأولى، فقد تم تصويب ما لا يقل عن 14 طلقة تجاه المحل التجاري، المهاجمون كانوا يستخدمون دراجة نارية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة فإن المحل مملوك لعائلة أنتونيلا روكوزو ويعمل به ابن عمّها.
وتزوّج ميسي من أنتونيلا عام 2017 ولديهما 3 أبناء هم تياغو وماثيو وثيرو، وقضى الزوجان معظم وقتهما معًا في برشلونة، حيث لعب ميسي لمدة 21 عامًا قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان في 2021.
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