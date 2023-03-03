استدعاء ميسي لوديتي بنما وكوراساو

وجه مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل سكالوني، الجمعة، الدعوة إلى القائد صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي لخوض المباراتين الدوليتين الوديتين لبطل العالم ضد بنما وكوراساو في نهاية مارس الحالي.

واستدعى سكالوني 35 لاعبا لخوض اللقاءين الأوليين بعد تتويجه بطلا للعالم في مونديال قطر نهاية العام الماضي، بينهم الركائز أنخيل دي ماريا (يوفنتوس الإيطالي) ورودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني) ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، كما تم استدعاء اللاعب الشاب غارناتشو جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وعاد لاعب وسط فياريال الإسباني جيوفاني لو سيلسو إلى التشكيلة بعدما غاب عن المونديال بسبب الإصابة.

وتستضيف الأرجنتين بنما في 23 مارس في ملعب "ماس مونومينتال" في بوينس آيرس، ثم كوراساو في 28 منه في سانتياغو ديل إستيرو.

وتحتل الأرجنتين المرتبة الثانية في التصنيف العالمي بعد البرازيل وقبل فرنسا، وبنما المرتبة 61 وكوراساو المرتبة 86.

وهنا اللائحة:

- لحراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، خيرونيمو رولي (أياكس أمستردام الهولندي)، إميليانو مارتينيز (أستون فيلا الانجليزي)

- للدفاع: خوان فويث (فياريال الاسباني)، غونزالو مونتييل (إشبيلية الاسباني)، ناهويل مولينا (أتليتكو مدريد الاسباني)، نيهوين بيريز (أودينيزي الايطالي)، خيرمان بيسيلا (ريال بيتيس الاسباني)، كريستيان روميرو (توتنهام الانجليزي)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الانجليزي)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)

- للوسط: ماركوس أكونيا (إشبيلية)، لاوتارو بلانكو (إلتشي الايطالي)، لياندرو باريديس (يوفنتوس الايطالي)، غيدو رودريغيز (ريال بيتيس)، إنزو فرنانديز (تشلسي الانجليزي)، ماكسيمو بيروني (مانشستر سيتي الانجليزي)، إيسيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الالماني)، رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد)، فاكوندو بيونانوت وأليكسيس ماك أليستر (برايتون الانجليزي)، تياغو ألمادا (أتلانتا يونايتد الاميركي)، جيوفاني لوسيلسو (فياريال)

- للهجوم: أنخيل دي ماريا (يوفنتوس)، أنخل كوريا (أتلتيكو مدريد)، إميليانو بوينديا (أستون فيلا)، فالنتين كاربوني (إنتر ميلان)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، باولو ديبالا (روما الايطالي)، لاوتارو مارتينيس (إنتر ميلان)، خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد)، نيكولاس غونزاليس (فيورنتينا الايطالي)، أليخاندرو غوميز (إشبيلية).