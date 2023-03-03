التعادل السلبي يخيم على مواجهة بيراميدز والزمالك

خيم التعادل السلبي على مواجهة بيراميدز وضيفه الزمالك، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري المصري لكرة القدم.

وفشلت مساعي الفريقين في ترجمة الفرص السانحة إلى أهداف طوال 90 دقيقة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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ورفع بيراميدز رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، رفع الزمالك رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس.