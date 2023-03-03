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الرفاعي: رئاسة لجنتي الاستئناف والانتخابات معًا جائزة قانونا

دبي - قناة العربية
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أكد أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تواجد رئيس لجنة الاستئناف الحالي باتحاد الكرة كرئيس للجنة الانتخابات المقبلة يشوبه خلل حوكمي رغم نظاميته السليمة.

وتقام انتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الأول من مايو المقبل.

وقال أيمن الرفاعي لبرنامج "في المرمى": قانونيا يحق لرئيس لجنة الاستئناف أن يكون رئيسًا للجنة الانتخابات بناء على اللائحة، والأمر لا يشوبه عيب قانوني وإنما خلل حوكمي، إذ أن وجود مثل هذا التشكيل للجنة الانتخابات يتعارض مع مبادئ الحوكمة، ويمثل تضاربًا للمصالح.

وختم: كان من الأفضل أن يكون أعضاء لجنة الانتخابات أشخاص مستقلين تماما لا يتبعون للاتحاد الحالي، رغم ذلك لا يجوز الطعن في اللائحة إلا إذا كان هناك خطأ نظامي يسبب خللًا جسيمًا.

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