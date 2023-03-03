النصر يسجل ثلاثية متأخرة في انتفاضة مثيرة أمام الباطن

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سجل النصر ثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع ليحول تأخره إلى فوز مثير 3-1 على الباطن ويحافظ على صدارة دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم الجمعة.
وبدا أن فريق كريستيانو رونالدو في طريقه لأول هزيمة في 2023 والثانية بالدوري هذا الموسم حين تأخر 1-صفر حتى الدقيقة 93.
لكن أدرك عبد الرحمن غريب التعادل القاتل ثم هز محمد آل فتيل ومحمد مران الشباك بالدقيقتين 101 و105 عقب انهيار دفاع الباطن متذيل الترتيب المكافح.
واستعاد النصر الصدارة سريعا برصيد 46 نقطة من 19 مباراة بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي فاز 3-صفر على الخليج في وقت سابق من اليوم ذاته.
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