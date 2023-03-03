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لقطة من احتفال عبدالرحمن غريب بعد هدف التعادل

النصر يسجل ثلاثية متأخرة في انتفاضة مثيرة أمام الباطن

الرياض - رويترز
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سجل النصر ثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع ليحول تأخره إلى فوز مثير 3-1 على الباطن ويحافظ على صدارة دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم الجمعة.

وبدا أن فريق كريستيانو رونالدو في طريقه لأول هزيمة في 2023 والثانية بالدوري هذا الموسم حين تأخر 1-صفر حتى الدقيقة 93.

لكن أدرك عبد الرحمن غريب التعادل القاتل ثم هز محمد آل فتيل ومحمد مران الشباك بالدقيقتين 101 و105‭ ‬عقب انهيار دفاع الباطن متذيل الترتيب المكافح.

واستعاد النصر الصدارة سريعا برصيد 46 نقطة من 19 مباراة بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي فاز 3-صفر على الخليج في وقت سابق من اليوم ذاته.

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