برشلونة يمدد عقد سيرجي روبرتو حتى صيف 2024

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة في بيان، أن لاعب وسطه سيرجي روبرتو مدد عقده حتى 30 يونيو 2024، موضحا أن الشرط الجزائي حدِّد بمبلغ 400 مليون يورو.

وكان عقد روبرتو المولود في ريوس بكاتالونيا في يونيو المقبل، وبالتالي مدَّد عقده لموسم واحد.

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وبدأ روبرتو (31 عامًا) مشواره الكروي في سانتيس كروس، على بعد 100 كلم جنوب برشلونة، ثم انضم إلى لا ماسيا، مركز تدريب برشلونة الشهير، منذ سن 14 عامًا، بعد فترة قصيرة مع نادي ناستيك تاراغونا.

ويلعب روبرتو في الفريق الأول للنادي الكاتالوني منذ عام 2010، ولم يدافع سوى عن ألوان برشلونة في مسيرته الكروية، لكن المدرب تشافي هرنانديز لم يستعن بخدماته كثيرا هذا الموسم فدفع به أساسيا في 13 مباراة فقط منذ بداية الموسم.

ولعب سيرجي روبرتو 11 مباراة دولية ويعود الاستدعاء الاخير له الى صفوف "لا روخا" إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2021، حيث لعب سبع دقائق ضد إيطاليا، قبل ان يجلس على مقاعد البدلاء في المباراة النهائية ضد فرنسا.

وتعود لحظة مجده بقميص البلاوغرانا إلى الثامن من مارس 2017، عندما حقق برشلونة "عودته" الشهيرة بالفوز على باريس سان جرمان الفرنسي 6-1 في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.