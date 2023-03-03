تن هاغ قبل مواجهة ليفربول: مستعدون للقتال

أكد إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد يوم الجمعة أن فريقه يتمتع بالثقة قبل أن يحل ضيفا على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث سيسعى لتحقيق أول انتصار على ملعب أنفيلد منذ 2016.



وفي مطلع الأسبوع، فاز يونايتد بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة محققا أول ألقابه منذ 2017. كما وصل الفريق إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد ودور الستة عشر بالدوري الأوروبي.



وفي الدوري الإنجليزي، يحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 24 مباراة بعدما خسر مرة واحدة في آخر 11 مباراة. ويبتعد ليفربول صاحب المركز السادس بفارق عشر نقاط عن يونايتد.



وأبلغ تن هاغ الصحفيين: أتطلع لهذه المواجهة، أعرف أن الأجواء ستكون رائعة. ستكون عدائية ضدنا ونحب ذلك.



وقال: إنه اختبار بالطبع. لكننا نواجه ليفربول ونتطلع حقا لهذه المواجهة. أعرف هؤلاء اللاعبين، وسيكون فريقي مستعدا للقتال وسنخوض المباراة بثقة لكننا نعرف أنها صعبة.



وأضاف: نعرف أن علينا أن نصمد، وسيتعين علينا تقديم التضحيات لتحقيق نتيجة جيدة.



وهيمن ليفربول ومانشستر سيتي على الدوري في المواسم القليلة الماضية لكن أرسنال المتصدر ويونايتد يهددان بإنهاء هذه الهيمنة.



وبسؤاله عما إذا كانت هيمنة ليفربول وسيتي على الدوري في خطر، رد تن هاغ: لا. لا زال الموسم جاريا.



وتابع المدرب الهولندي: دائما ما يكون هناك نمط، لا يسير دائما بشكل متسق على هذا النحو (يشير إلى الأعلى).



وختم: لا نتحدث عن أندية أخرى. نتحدث عنا وأعتقد أننا في الطريق الصحيح. وبفلسفتنا واستراتيجيتنا وثقافتنا، علينا أن نحقق تقدما.

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