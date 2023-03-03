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فيرمينو ليفربول نيوكاسل
فيرمينو سجل 102 هدفًا في 352 مباراة مع الريدز

فيرمينو يقرر ترك ليفربول في نهاية الموسم

ليفربول - فرانس برس
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ذكرت وسائل إعلام إنجليزية يوم الجمعة أن مهاجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم روبرتو فيرمينو سيترك فريقه ليفربول في نهاية الموسم، بعد ثماني سنوات من انضمامه إلى ملعب أنفيلد.

وقرر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا ترك الـ"ريدز" مجانًا بدلاً من تمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، وفقًا لقناتي "سكاي سبورتس" و"بي بي سي".

ولعب فيرمينو الذي سجل 102 هدف في 352 مباراة مع النادي، دورا أساسيا في عودة ليفربول إلى قمة الكرة الإنجليزية والأوروبية تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب.

وتوج فيرمينو الذي انضم إلى ليفربول في عام 2015 قادما من هوفنهايم الألماني، بالعديد من الألقاب مع ليفربول أبرزها دوري أبطال أوروبا (2019) والدوري الإنجليزي (2020) وكأس الاتحاد الإنجليزي (2022) وكأس الرابطة الإنجليزية (2022) ومونديال الأندية (2019).

وخرج فيرمينو الذي شكل ثلاثيا هجوميا مرعبا مع الدوليين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه المنتقل إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي، من خطط كلوب هذا الموسم مفضلا عليه البرتغالي ديوغو جوتا والكولومبي لويس دياز والأوروغوياني داروين نونييز والهولندي كودي غاكبو.

ويعتبر فيرمينو واحدا من خمسة لاعبين في ليفربول تنتهي عقودهم في نهاية هذا الموسم الذي شرع مسؤولوه في إعادة بناء كبيرة للفريق.

ومن المتوقع أن يرحل لاعبا الوسط الغيني نابي كيتا (28 عاما) وأليكس أوكسلايد -تشامبرلين (29 عاما)، فيما يكتنف الغموض مستقبل القائد المخضرم جيمس ميلنر (37 عامًا) وحارس المرمى الثالث الإسباني أدريان (36 عاما).

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