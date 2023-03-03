اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كأس الملك
كأس البطولة

كأس الملك بمشاركة 32 فريقا الموسم المقبل

الرياض - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

‭‬صادق الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه يوم الخميس على إقامة بطولة كأس الملك بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال الاتحاد السعودي على تويتر إن البطولة ستتألف من 18 فريقا من دوري المحترفين و14 فريقا الأعلى ترتيبا قبل بداية الموسم من الدوري الأدنى درجة.

وسيتم إجراء قرعة لدور 32 على مستويين وقرعة مفتوحة بعد كل دور اعتبارا من نهاية دور 32.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بندان ضد موسكو يعيقان إصدار بيان ختامي لاجتماع مجموعة العشرين.. ما هما؟ بندان ضد موسكو يعيقان إصدار بيان ختامي لاجتماع مجموعة العشرين.. ما هما؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط