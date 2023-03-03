كأس الملك بمشاركة 32 فريقا الموسم المقبل

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صادق الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه يوم الخميس على إقامة بطولة كأس الملك بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من الموسم المقبل.
وقال الاتحاد السعودي على تويتر إن البطولة ستتألف من 18 فريقا من دوري المحترفين و14 فريقا الأعلى ترتيبا قبل بداية الموسم من الدوري الأدنى درجة.
وسيتم إجراء قرعة لدور 32 على مستويين وقرعة مفتوحة بعد كل دور اعتبارا من نهاية دور 32.
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