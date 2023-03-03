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منتخب كندا للسيدات

نهاية أزمة أجور سيدات كندا

تورونتو - د ب أ
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أكد الاتحاد الكندي لكرة القدم، توصله إلى اتفاق تمويل مؤقت مع منتخب السيدات لتسوية النزاع الدائر بشأن الأجور.

وكان المنتخب الكندي للسيدات يعتزم الإضراب في فبراير الماضي، وذلك بسبب المساواة في الأجور مع فريق الرجال، قبل أن يتم التراجع عن ذلك بعد التهديد باتخاذ إجراءات قانونية.

وبعد أن لعب الفريق "تحت الاحتجاج" ناقشت اللاعبات إمكانية مقاطعة معسكر المنتخب في أبريل المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ورغم ذلك وبعد ثلاثة أيام من استقالة نيك بونتيس من منصبه كرئيس للاتحاد الكندي، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على هيكل جديد للرواتب .

وقال إيرل كوكران، سكرتير الاتحاد الكندي: الأمر يتعلق بالاحترام والكرامة، وهذا يتعلق بالمساواة في البيئة التنافسية في عالم غير متكافئ من الأساس.

وأضاف: لقد ركزنا على أن العدالة والمساواة في الأجور هي ركائز أي اتفاقيات جديدة مع لاعبينا، وننفذ ذلك اليوم.

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