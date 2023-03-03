يونايتد المتوهج يواجه اختبار الغريم ليفربول الطامح للثبات

يتوق مانشستر يونايتد المتوهج إلى إلحاق المزيد من الضرر بغريمه الأزلي ليفربول، عندما يتواجهان على ملعب أنفيلد في قمة المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، في حين يسعى أرسنال إلى الابتعاد أكثر عن مانشستر سيتي في الصدارة.

سيكون النادي اللندني مرشحًا بقوة لتخطي عقبة ضيفه بورنموث السبت، فيما يفتتح سيتي المرحلة ظهر اليوم ذاته ضد نيوكاسل المتطلع لوضع خيبة خسارة نهائي كأس الرابطة خلفه.

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أما توتنهام الرابع فيبحث عن التعافي من خروجه الصادم من ثمن نهائي كأس الاتحاد أمام شيفيلد يونايتد من دوري "تشامبيونشيب" والتركيز مجددًا على الصراع على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا في ظل مزاحمة نيوكاسل وليفربول.

فاز ليفربول بمباراتي الدوري ضد يونايتد الموسم الماضي بمجموع 9-صفر. لكن مسار كل من الناديين تغير بشكل دراماتيكي خلال الأشهر الـ12 الماضية.

بعد أن أنهى جفافًا دام ستة أعوام بتتويجه بلقب كأس الرابطة الاحد الماضي على حساب نيوكاسل، وخسارته مباراة واحدة فقط في آخر 22 في جميع المسابقات، لا يزال مانشستر يونايتد على المسار الصحيح لتحقيق رباعية هذا الموسم.

ولكن مع ابتعاد أرسنال 11 نقطة في الصدارة (علمًا انه لعب مباراة أكثر من يونايتد)، فإن أي نتيجة الأحد غير فوز أول على ملعب أنفيلد منذ 2016، قد تنهي آمال "الشياطين الحمر" بالمنافسة على لقب الدوري.

لا يزال يونايتد ينافس أيضًا على جبهة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بعد إقصائه برشلونة، ويستضيف الخميس فريقًا إسبانيًا آخر هو ريال بيتيس على ملعب أولد ترافورد في ذهاب ثمن النهائي.

أما ليفربول الذي خسر ذهابًا في الدوري هذا الموسم ضد يونايتد على ملعب "أولد ترافورد"، فهو بحاجة لكل نقطة من أجل البقاء في المنافسة على المركز الرابع.

وعاد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الى الصراع بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادل في آخر أربع مباريات في الدوري بعد أن استهل العام بطريقة كارثية.

لكن خلال هذه السلسة، مُني بهزيمة مذلة على أرضه ضد ريال مدريد الاسباني 2-5 في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال كشفت جميع عيوبه الدفاعية.

قال كلوب بعد فوزه على وولفرهامبتون منتصف الاسبوع في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة: أعتقد أن مانشستر يونايتد هو أفضل فريق في الفورمة راهنًا، ربما الى جانب أرسنال وسيتي.

وتابع: يجب أن نبني على هذا الاداء والنتيجة وهذا ما نحاول القيام به.