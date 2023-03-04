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الأهلي
احتفال محمد شريف بهدفه في الدقيقة الأولى من المباراة

الأهلي المصري يهزم القطن الكاميروني بثلاثية

القاهرة - د ب أ
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فاز الأهلي المصري على ضيفه القطن الكاميروني 3 - صفر، يوم السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف الهلال السوداني صاحب المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر صن داونز الجنوب إفريقي.

على الجانب الآخر، يتذيل القطن الكاميروني ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وتقدم الأهلي عن طريق محمد شريف في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف أحمد قندوسي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل رأفت خليل الهدف الثالث للأهلي.

يذكر أن مباراة الأهلي والقطن كانت قد تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، والتي حصل فيها الفريق على المركز الرابع.

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