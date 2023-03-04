التعاون يتخطى ضمك ويصل للمربع الذهبي

تقدم التعاون إلى المركز الرابع على حساب الهلال حامل اللقب، بعد الفوز 2-1 على مضيفه ضمك في دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم السبت.

وتقدم التعاون بهدفين عن طريق لياندر تاوامبا وفهد الرشيدي فيما سجل ضمك هدفه الوحيد بواسطة منصور حمزي في الشوط الثاني.

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وأصبح رصيد التعاون 34 نقطة من 19 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال خامس الترتيب الذي خاض 16 مباراة.

وتجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة في المركز التاسع، وبقي دون فوز للمباراة الخامسة على التوالي.

وتقدم التعاون بهدف عن طريق الكاميروني تاوامبا بعد مرور 27 دقيقة مستغلا خطأ من عبد القادر بدران مدافع ضمك.

وأضاف التعاون هدفا بعد الاستراحة بدقيقتين بواسطة الرشيدي مستفيدا من تمريرة أليخاندرو روميرو (كاكو) الذي صنع الهدف الأول أيضا وبات يملك عشر تمريرات حاسمة في صدارة قائمة المسابقة.

وقلص حمزي الفارق بعد سقوط الكرة من يد مايلسون حارس مرمى الاتفاق في الدقيقة 56، لكن النتيجة لم تتغير حتى النهاية، ليخسر ضمك للمرة الثالثة على التوالي.

ويتصدر النصر الدوري برصيد 46 نقطة من 19 مباراة وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.