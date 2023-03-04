بايرن يتجاوز شتوتغارت ويستعيد صدارة "البوندسليغا"

استعاد بايرن ميونخ حامل اللقب موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه شتوتغارت 2 - 1 يوم السبت بالمرحلة الثالثة والعشرين من البوندسليغا.

وأهدر يونيون برلين نقطتين ثمينتين في صراعه على اللقب بتعادله سلبيا مع ضيفه كولون.

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وفي باقي المباريات فاز أوغسبورغ على ضيفه فيردر بريمن 2 - 1 وشالكه على مضيفه بوخوم 2 - صفر وماينز على ضيفه هوفنهايم 1 - صفر وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع فرايبورغ سلبيا.

وعلى ملعب مرسيدس بينز ارينا، حسم بايرن فوزه على شتوتغارت بهدف في كل شوط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي البافاري بهدف حمل توقيع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت في الدقيقة 39 ثم أضاف الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة أحرز المهاجم الكولومبي خوان خوسيه بيريا الهدف الوحيد لشتوتغارت.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 49 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن بوروسيا دورتموند الوصيف وبفارق خمس نقاط عن يونيون برلين صاحب المركز الثالث.

وتعثر يونيون برلين للمرة الثالثة على التوالي في البوندسليغا بعد تعادله سلبيا مع شالكه وخسارته على ملعب بايرن ميونخ صفر - 3 في الجولتين الماضيتين.

من ناحية اخرى غادر شالكه المركز الأخير للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي بفوزه على مضيفه بوخوم بهدفين دون رد.