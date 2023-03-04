دورة مونتيري.. غارسيا إلى نصف النهائي بفوزها على المصرية شريف

بلغت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة خامسة عالمياً، الدور نصف النهائي من دورة مونتيري المكسيكية لكرة المضرب من فئة الـ 250، بفوزها على المصرية ميار شريف 6-صفر و6-4 في ربع النهائي.

ولم تجد غارسيا، المصنفة أولى في الدورة، صعوبة في الفوز على شريف، المصنفة 53 عالمياً، التي كانت أحرزت باكورة ألقابها بفوزها بدورة بارما الايطالية الدولية العام الماضي.

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وباتت شريف، البالغة من العمر 26 عاماً، أول لاعبة مصرية تحرز لقباً في دورات رابطة اللاعبات المحترفات.

وضربت غارسيا في المربع الذهبي موعداً مع البلجيكية إليز مرتنز (42) التي لم تجد بدورها صعوبة في التغلب على الإيطالية إليسابيتا كوكياريتو 6-2 و6-2.

وتحمل المواجهة بين اللاعبتين الرقم 7 في مسيرتيهما، حيث تميل الأرقام لصالح غارسيا الفائزة في 4 مباريات مقابل هزيمتين.

وخسرت غارسيا في الدور الاول من دورة دبي أمام الأميركية ماديسون كيز 5-7 و4-6، بعدما وصلت إلى ربع نهائي دورة الدوحة وخسرت في المباراة النهائية لدورة ليون بداية فبراير.

كما خرجت الفرنسية، المتوجة ببطولة الماسترز الختامية ووصلت إلى نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي، من الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.