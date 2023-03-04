دورة مونتيري.. غارسيا إلى نصف النهائي بفوزها على المصرية شريف

بلغت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة خامسة عالمياً، الدور نصف النهائي من دورة مونتيري المكسيكية لكرة المضرب من فئة الـ 250، بفوزها على المصرية ميار شريف 6-صفر و6-4 في ربع النهائي.
ولم تجد غارسيا، المصنفة أولى في الدورة، صعوبة في الفوز على شريف، المصنفة 53 عالمياً، التي كانت أحرزت باكورة ألقابها بفوزها بدورة بارما الايطالية الدولية العام الماضي.
وباتت شريف، البالغة من العمر 26 عاماً، أول لاعبة مصرية تحرز لقباً في دورات رابطة اللاعبات المحترفات.
وضربت غارسيا في المربع الذهبي موعداً مع البلجيكية إليز مرتنز (42) التي لم تجد بدورها صعوبة في التغلب على الإيطالية إليسابيتا كوكياريتو 6-2 و6-2.
وتحمل المواجهة بين اللاعبتين الرقم 7 في مسيرتيهما، حيث تميل الأرقام لصالح غارسيا الفائزة في 4 مباريات مقابل هزيمتين.
وخسرت غارسيا في الدور الاول من دورة دبي أمام الأميركية ماديسون كيز 5-7 و4-6، بعدما وصلت إلى ربع نهائي دورة الدوحة وخسرت في المباراة النهائية لدورة ليون بداية فبراير.
كما خرجت الفرنسية، المتوجة ببطولة الماسترز الختامية ووصلت إلى نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي، من الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.
-
ميار شريف أول مصرية تحرز لقباً في بطولات المحترفاتأصبحت ميار شريف أول مصرية تحرز لقبا في بطولات التنس للمحترفات بعد تتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة يوم السبت عقب فوزها 7-5 و6-3 على اليونانية ماريا ... رياضات متنوعة
-
المصرية ميار شريف إلى نهائي دورة بارمابلغت المصرية ميار شريف واليونانية ماريا ساكاري المصنفة أولى نهائي دورة بارما الايطالية في كرة المضرب من فئة الـ250.وفازت شريف، المصنفة 74 عالمياً، على ... رياضة
-
بعد دخولها التاريخ.. انسحاب المصرية ميار من "رولان غاروس"أعلن الاتحاد المصري للتنس يوم الأربعاء انسحاب ميار شريف من فرنسا المفتوحة بعد إصابتها بشرخ في القدم خلال فوزها التاريخي يوم الثلاثاء على الأوكرانية ... رياضات متنوعة