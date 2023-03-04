صلاح يكشف عن شعوره بعد اقترابه من إنجاز "طارده منذ البداية"

أكد الدولي المصري محمد صلاح أنه كان واثقًا من وصوله للقب الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ بداية مسيرته مع الفريق.

وسجل صلاح 127 هدفًا مع "الريدز" في المسابقة المحلية، بينما أحرز روبي فاولر 128 في المسابقة ذاتها، ما يعني أن لاعب روما السابق يفصله هدف وحيد لمعادلة رقم أسطورة الفريق، وقد تهتز شباك مانشستر يونايتد بهذا الهدف حينما يلتقي الفريقان مساء الأحد في الدوري الإنجليزي على ملعب "آنفيلد".

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وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": أنا على دراية بأرقامي وتحديدًا هذا الرقم، بعد أن سجلت 31 هدفًا مع الفريق في موسمي الأول قلت بأنني أريد أن أصبح الهداف التاريخي للنادي، إنه شيء سعيت إليه منذ البداية.

وتابع: أنا سعيد لأنني أحقق أرقاما قياسيا لكن الشيء الأهم هو تحقيق البطولات والفوز بالألقاب مع فريق مثل هذا، لا أريد أن أكون في فريق أصغر وأنا الوحيد الذي يسجل أرقاما قياسية.

وعن مواجهة يونايتد قال البالغ من العمر 30 عامًا: إنها مواجهة صعبة لأن يونايتد في الوقت الحالي يسير بشكل جيد، ويفوز في كل مباراة تقريبًا ولديه فريق جيد ولاعبين جيدين والفريق يتمتع بالاستقرار والثقة. نحن بحاجة فقط للعب بطريقتنا وأن نحاول الاستمتاع.

وعلّق صلاح على أداء ليفربول المتذبذب قائلًا: لا أريد إعطاء أعذار لكن تعرضنا لبعض الإصابات في البداية ولدينا دائمًا تغييرات عديدة في الخط الهجومي، لدينا أيضًا لاعبون جدد ولاعبون يحتاجون إلى وقت للتكيف مع طريقتنا. أتذكر أنه بالنسبة لي وبوبي (فيرمينو) وساديو (ماني)، فإننا أخذنا وقتًا لفهم كيف ندافع. استغرقنا وقتنا، لم نتمكن من الضغط مباشرة بعد الموسم الأول، أخذنا وقتًا للقيام بذلك بشكل صحيح.

وختم صلاح حديثه بـ "أنا في الثلاثين من عمري، لذا هناك حولك بعض اللاعبين الشباب الذي يجب أن تكون إلى جانبهم عندما يحتاجون إليك، وعندما يريدون التحدث والانفتاح ويريدون النصيحة. هذا يضع المزيد من المسؤولية على عاتقك ولكن هذا ما أحبه وهذا ما أفعله".