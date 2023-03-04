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فيرستابن
ماكس فيرستابن

فيرستابن ينتزع مركز أول المنطلقين في البحرين

المنامة - رويترز
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انتزع الهولندي ماكس فيرستابن مركز أول المنطلقين في جائزة البحرين الكبرى في افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات متفوقا على زميله سيرجيو بيريز يوم السبت.

وحسم فيرستابن الصدارة في المحاولة الثانية في الفترة الثالثة من التجارب، بينما قفز زميله بيريز من المركز الثالث إلى الثاني مستفيدا من عدم قيام شارل لوكلير سائق فيراري بمحاولة ثانية.

وجاء لوكلير في المركز الثالث بينما اكتفى زميله كارلوس ساينز بالمركز الرابع.

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