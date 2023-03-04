كلوب وتن هاغ يطالبان جماهيرهما بالتوقف عن استغلال المآسي

دعا الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، والهولندي إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، لإنهاء الهتافات بشأن المآسي قبل مواجهة القمة التي تجمع الفريقين يوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المناشدات المتعلقة بالهتافات والإساءات عبر الإنترنت حول أحداث مثل ميونخ وهيسيل وهيلزبره، صدرت عبر بيان مشترك من جانب الناديين، حيث حث كلوب الجماهير على "الحفاظ على الشغف وترك السم".

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وقال كلوب: أحد الأسباب الرئيسية لكون المنافسة بين ليفربول ومانشستر يونايتد استثنائية، لأنها إنفعالية للغاية ولا أحد يرغب في تغيير ذلك.

وأضاف: ولكن في نفس الوقت عندما تصبح المنافسة على أشدها فإنها قد تتجه لأماكن ليست جيدة ولا نرغب في ذلك.

من جانبه قال تن هاغ: المنافسة بين مانشستر يونايتد وليفربول هي واحدة من أفضل الصراعات في كرة القدم العالمية، نحن جميعا نحب شغف الجماهير عندما يلتقي الفريقان، ، لكن هناك خطوطا لا ينبغي تجاوزها.

وأضاف: من غير المقبول استغلال الموت فيما يتعلق بأي مأساة، لتسجيل نقاط، وحان الوقت لوقف ذلك. هؤلاء المسؤولون لا يشوهون سمعة أنديتنا فحسب ، بل يشوهون سمعة أنفسهم والمشجعين ومدننا العظيمة أيضًا.

وختم الهولندي بالقول: بالنيابة عن نفسي والعاملين بالنادي، نطالب جماهيرنا بالتركيز على تشجيع الفريق يوم الأحد وتمثيل نادينا بالطريقة الصحيحة.