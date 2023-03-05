البرتغالي بيريراً رئيساً للجنة الحكام بالاتحاد المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد تعاقده مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام وتطوير التحكيم حتى نهاية موسم 2023-2024.

ووافق الاتحاد المصري على استقالة الإنجليزي مارك كلاتنبرغ من رئاسة لجنة الحكام في يناير الماضي.

مادة اعلانية

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن الحكم البرتغالي السابق البالغ من العمر 65 عاما "سيتولى رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد وتطوير التحكيم".

وأضاف البيان: تولى بيريرا رئاسة لجنة الحكام في العديد من الاتحادات الأوروبية أبرزها البرتغال واليونان والتشيك وروسيا. كما تولى رئاسة لجنة الحكام برابطة الدوري البرتغالي.

"بيريرا أدار 104 مباريات على المستوى الدولي بينها 24 مباراة في دوري أبطال أوروبا. وقاد العديد من المواجهات الكبرى في المسابقات الأوروبية المختلفة".

ويقود البرتغالي روي فيتوريا المنتخب المصري الأول منذ يوليو من العام الماضي في عقد مدته أربع سنوات.