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لقطة من مباراة سابقة بين الفريقين

الهلال يتطلع للحاق بالمقدمة على حساب الفتح

العربية.نت
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يسعى الهلال إلى اللحاق بركب المقدمة حينما يستضيف نظيره الفتح مساء الاثنين على عشب ملعب الأمير فيصل بن فهد بـ"الملز" في مباراة مؤجلة من الجولة 18 لدوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الخامس في ترتيب الدوري بـ33 نقطة جمعها خلال 16 مواجهة، فيما يأتي الفتح سادسًا بعدما حصد 28 نقطة من 18 مباراة.

ويأمل الهلال في استعادة توازنه بعدما شهد لقاؤه الأخير تعادلًا مثيرًا أمام الوحدة بثلاثة أهداف لمثلها في عقر دار الأخير، ولا يختلف الحال كثيرًا بالنسبة للفتح، إذ يستهدف العودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة على ملعبه خلال الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف لهدفين أمام الطائي.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز حققه أزرق العاصمة بهدف دون رد سجله الأرجنتيني لوسيانو فييتو ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

وإذا تمكن الهلال من الظفر بالنقاط الثلاث سيصعد إلى المركز الرابع بـ36 نقطة، متفوقًا بنقطتين على التعاون، وخلف الشباب ثالث الترتيب بـ4 نقاط.

ويعوّل الفريقان خلال هذا اللقاء على هدافيهما النيجيري أوديون إيغالو صاحب الأهداف التسعة، وفراس البريكان الذي هز شباك خصومه 10 مرات هذا الموسم.

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