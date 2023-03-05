بعد التهديد المسلح.. نادي طفولة ميسي يبدي تعاطفه

أظهر نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، نادي طفولة ليونيل ميسي، لافتة في ملعبه لدعم قائد منتخب الأرجنتين يوم السبت بعد الهجوم على أحد متاجر العائلة الخاص بزوجته أنتونيلا روكوزو.



وتركت رسالة تهديد مكتوبة بخط اليد إلى مهاجم باريس سان جيرمان في سوبر ماركت تابع لروكوزو في وقت مبكر من صباح يوم الخميس بعد أن أطلق شخصان النار على المتجر.



وكتب مجهول على الورقة التي تركت على باب المتجر: ميسي، نحن في انتظارك. (بابلو) خافكين (رئيس بلدية روزاريو) هو أيضا تاجر مخدرات ولن يعتني بك.



ونشر نيويلز رسالة الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مباراة السبت على ملعبه ضد باراكاس سنترال في الدوري الأرجنتيني.



وكتب على لافتة باللونين الحمراء والسوداء وضعت خلف المرمى في ملعب المباراة: ليو أنت قلب هذا البلد الذي يحبك.



وغالبا ما يسافر ميسي وزوجته إلى روساريو لقضاء أيام العطلة لزيارة أقاربهما في هذه المدينة.



ولدى هذه المدينة أعلى معدلات القتل في الأرجنتين حيث تقيم هناك العصابات المتهمة بتجارة المخدرات، وفقا لتقارير قضائية، وكثيرا ما يتم الإبلاغ عن إصابات ووفيات في مشاجرات عنيفة.





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