صلاح بعد معانقة المجد: أجمل أيام حياتي

أكد النجم الدولي المصري محمد صلاح أنه حقق حلما ظل يراوده منذ انضمامه لليفربول، بعدما أصبح الهداف التاريخي للفريق الأحمر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنظامه الحديث (البريميرليغ)، لكنه شدد على أن أكثر ما يسعده هو حصد الألقاب مع ناديه.

وأحرز صلاح هدفين وصنع مثلهما، ليقود ليفربول لاكتساح ضيفه وغريمه اللدود مانشستر يونايتد 7 - صفر، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ26 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب (آنفيلد).

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وأحرز صلاح الهدفين الرابع والسادس لليفربول، وصنع الهدفين الثالث والسابع، اللذين سجلهما الهولندي كودي غاكبو والبرازيلي روبيرتو فيرمينو على الترتيب.

وأصبح (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، الهداف التاريخي للفريق في بطولة الدوري بنظامها الجديد (البريميرليغ)، الذي بدأ موسم 1992 - 1993، منفردا، برصيد 129 هدفا في 205 مباريات، متفوقا بفارق هدف على أقرب ملاحقيه النجم المعتزل روبي فاولر، الهداف التاريخي السابق للفريق العريق في المسابقة.

وقال صلاح عقب المباراة في تصريحات إعلامية: تحسن أداء ليفربول كثيرا في الفترة الأخيرة، لكننا كانت لدينا الرغبة في الفوز اليوم. جميع اللاعبين كان لديهم الطمع والشغف لتسجيل المزيد من الأهداف.

وأضاف صلاح: تسجيلنا سبعة أهداف نتيجة هائلة. أتمنى أن تمنحنا قوة دفع جيدة في الفترة المقبلة، وألا تصيبنا بالغرور في الفترة المقبلة، وأطمح لأن نظل نحتفظ بتركيزنا في المباريات القادمة حتى ننهي البطولة ونحن ضمن فرق المربع الذهبي.

"استثمرنا الفرص التي سنحت لنا بشكل جيد. جميع اللاعبين أنهوا الهجمات بشكل رائع وهو ما ساعدنا بشكل كبير في الفرص التي ذهبنا بها وكنا موفقين في معظمها".

"كنت أتمنى أن يهز فيرمينو وديوغو جوتا الشباك حينما نزلا إلى أرض الملعب، ومن الجيد أن أحدهما تمكن من التسجيل، وكل اللاعبين سعداء بهما".

وعن حصوله على لقب الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي، علق صلاح قائلا: إنه شعور لا يوصف.

واختتم صلاح تصريحاته قائلا: هذا اليوم استثنائي، إنه أحد أسعد وأجمل أيام حياتي، حطمت رقما كنت أسعى إليه دائما منذ قدومي للنادي في يونيو 2017، حلمي دائما أن أواصل تحطيم الأرقام القياسية وكذلك حصد الألقاب مع الفريق.

ويأتي هذا الانتصار، لينعش آمال ليفربول في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي، من أجل التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ورفع ليفربول، الذي حقق فوزه الرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط خلف توتنهام، صاحب المركز الرابع، علما بأن فريق المدرب الألماني يورجن كلوب مازال يمتلك مباراة مؤجلة.