فيرستابن يفوز بسباق البحرين في افتتاح موسم فورمولا 1

بدأ ماكس فيرستابن الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من حيث انتهى عندما نال لقبه الثاني في العام الماضي بالفوز بسباق جائزة البحرين الكبرى، يوم الأحد.
وتفوق الهولندي فيرستابن على زميله المكسيكي سيرجيو بيريز ليثبت رد بول أنه ما زال أفضل فريق في البطولة.
وعاد الإسباني فرناندو ألونسو، أكبر السائقين سنا في البطولة بعمر 41 عاما، بالزمن إلى الماضي عندما نال المركز الثالث في سباقه الأول مع أستون مارتن ويصعد على منصة التتويج للمرة 99 في مسيرته والأولى منذ سباق قطر في 2021.
وجاءت البداية مخيبة لفريق فيراري بعد انسحاب شارل لوكلير بسبب مشكلة في المحرك، بينما اكتفى زميله الإسباني كارلوس ساينز بالمركز الرابع أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس.
وكانت أبرز نتيجة في السباق للكندي لانس سترول باحتلاله المركز السادس مع أستون مارتن على الرغم من غيابه عن اختبارات ما قبل بداية الموسم بسبب كسر في المعصمين وأصبع القدم.
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