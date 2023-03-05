"أرسل مارتينيز إلى السوق".. الصحف الإنجليزية تتغنى بصلاح

نال أداء الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إشادة واسعة من الصحف الإنجليزية، بعدما قاد فريقه ليذيق غريمه مانشستر يونايتد الهزيمة الأسوأ في تاريخه خلال حقبة الدوري الإنجليزي.

وقدم ليفربول عرضا هجوميا مذهلا ممزقا شباك مانشستر يونايتد 7-صفر في أنفيلد في أكبر انتصار في قمة العملاقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأحرز محمد صلاح الهدفين الرابع والسادس، ليرفع رصيده إلى 129 هدفا مع ليفربول في الدوري الممتاز ويصبح الهداف التاريخي لناديه في المسابقة وبفارق هدف واحد عن روبي فاولر، كما مرر تمريرتين حاسمتين لزملائه.



وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية: لا أستطيع أن أصف ذلك فهذا يوم من أفضل أيام حياتي، وحطمت الرقم القياسي كنت أسعى إليه من وقت حضوري للنادي.

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وعلّق موقع "Sportbible" الساخر على مراوغة صلاح لمدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز قائلًا: صلاح أرسل مارتينيز للتسوق.

فيما وصفت صحيفة "إكسبريس" ما قام به البالغ من العمر 30 عامًا بأنه "أنهى مسيرة المدافع الأرجنتيني".

وعنونت النسخة الأميركية من صحيفة "ذا صن" البريطانية: دمّره، صلاح أعاد المدافع إلى أياكس، مارتينيز لا يزال يشعر بالدوار.

ومنح موقع "ليفربول إيكو" المختص بأخبار "الريدز" تقييم 10 لصلاح معلقًا: مثابرة صلاح تُكافأ بهدفين وصنع هدفين والآن هو الهداف التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع "الريدز". يا له من لاعب.



وكان ليفربول قد سحق يونايتد 4-صفر في أنفيلد في أبريل الماضي لكن بالنظر إلى نتائج ومستوى الفريقين منذ ذلك الحين، فإن هذا الفوز يمثل مفاجأة مدوية.