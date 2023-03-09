أسطورة ليفربول: ابني يحب صلاح أكثر مني

كشف ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول واللاعب الدولي الإنجليزي السابق، أن محمد صلاح جناح الفريق الحالي هو الإنسان المفضل عند نجله الآن، وأنه يحبه أكثر منه.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا ترويجيًا لمقابلة تحمل وسم "#WhenStevieMetSalah" أي حينما يلتقي ستيف بصلاح وسيتم عرضها بأكملها مساء الخميس.

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وظهر في المقطع صلاح وهو يسأل جيرارد عن نجمه المفضل وهو طفل، فأجابه الأخير: جون بارنز، بارنز كان يشبهك، مراوغ جيد، يمكنه تسجيل أهداف بمهارة ومجهود فردي، وتغيير نتيجة المباريات لصالح فريقه.

وتابع جيرارد: أما الآن، فلاعبي المفضل هو أنت، لأن ابني ليو مهووس بك، إنه يحبك أكثر مني، أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه أكثر مني، أنا في المرتبة الثانية.

وفي العام الماضي، أزاح صلاح جيرارد من على صدارة هدافي ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ سجل ستيفن 30 هدفًا بالقميص الأحمر، بينما وصل صلاح إلى 41 هدفًا حتى الآن.

وكان صلاح قد تخطى رقم الهداف التاريخي لليفربول في الدور الإنجليزي روبي فاولر، بعدما سجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد خلال الانتصار التاريخي بسباعية نظيفة.

وسجل صلاح 129 هدفاً في الدوري الإنجليزي خلال 205 مباريات، وهو رقم أقل بـ61 مباراة من فاولر الذي أحرز 128 هدفاً، كما أصبح ثاني لاعب في ليفربول بعد الأسطورة إيان راش يسجل 20 هدفاً في الموسم في 6 مواسم متتالية.

وقال فاولر لموقع "ذا أثلتيك": عندما جاءت لحظة تحطيم رقمي التاريخي، كنت في المدرجات أشاهد ذلك، إنها لحظة عظيمة، حتى عندما سألني الناس عن شعوري بعدما أصبح صلاح الهداف التاريخي فأنا أجيب بأنني سعيد للغاية، سعيد أنه جردني من رقمي القياسي لأنني مشجع لليفربول وأريد أن يسجل المهاجمون أكبر قدر من الأهداف.