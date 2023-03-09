الشباب يستعيد اتزانه بنقاط الفيحاء

استعاد فريق الشباب اتزانه بدوري "روشن" السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 - 2 على ضيفه الفيحاء، يوم الخميس، في المرحلة العشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الشباب، الذي عاد لطريق الانتصارات بالبطولة عقب خسارته المفاجئة 1 - 2 في الثواني الأخيرة أمام ضيفه العدالة المتعثر في المرحلة الماضية، إلى 43 نقطة في المركز الثالث.

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في المقابل، توقف رصيد الفيحاء، الذي تكبد خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و5 تعادلات، عند 23 نقطة في المركز التاسع.

ودخل الشباب المباراة بقوة، ليتقدم بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الغابوني أرون بوبندزا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميلاه الأرجنتيني كريستيان غوانكا والإسباني سانتي مينا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 36 و39 على الترتيب.

واستغل الفيحاء حالة الهدوء التي طغت على أداء لاعبي الشباب بعد تقدمهم بثلاثية نظيفة، حيث قلص الفارق بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز البرازيلي إياغو دوس سانتوس، مدافع أصحاب الأرض هدفا عكسيا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز النيجيري أنطوني نواكايمي الهدف الثاني لمصلحة الفيحاء في الدقيقة 53، ليحاول الضيوف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى، ليحقق الشباب انتصاره الخامس في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة.