ريتشارليسون يهاجم فريقه: لست ساذجا.. لا أفهم ما يحدث

انتقد المهاجم البرازيلي الدولي ريتشارليسون فريقه توتنهام بسبب تراجع مشاركاته مع الفريق الإنجليزي.

وودع توتنهام مساء الأربعاء بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر بالهزيمة على يد ميلان الإيطالي بهدف دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

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وشارك ريتشارليسون كبديل في الدقيقة 70 لكنه لم ينجح في مساعدة الفريق في هز شباك المنافس، بعد أن سجل هدفين فقط طوال الموسم رغم مشاركته في 12 مباراة منذ البداية، وخوضه 13 مباراة أخرى كبديل.

وأكد ريتشارليسون المهاجم السابق لإيفرتون وواتفورد أن توتنهام حنث بوعوده معه طوال الوقت، ملمحا إلى شعوره بالإحباط من المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي.

وقال ريتشارليسون: هناك إحباط بالطبع، لقد خرجنا من أكبر بطولة للأندية، لا يمكننا أن نلعب بمثل هذه الطريقة، كنا في حاجة للتسجيل، الفريق كان ينبغي أن يلعب بشكل هجومي أكبر، خاصة في الشوط الثاني.

وأضاف: لا يوجد الكثير مما يمكن قوله الآن، لا يمكننا أن نلقي اللوم على شخص بعينه، الآن نشارك فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، هناك حصة تدريبية غدا ومباراة أمام نوتينغهام فورست في الجولة المقبلة.

وأوضح: كنت ألعب بشكل جيد، لقد فزنا أمام تشيلسي ووست هام، وفجأة جلست على مقاعد البدلاء، شاركت في خمس دقائق أمام وولفرهامبتون، سألت عن السبب ولم يجبني أحد.

وأكد المهاجم البرازيلي أنه تم إخباره بأنه سيشارك منذ البداية أمام ميلان إذا اجتاز اختبار اللياقة البدنية يوم الثلاثاء، لكنه وجد نفس يجلس على مقاعد البدلاء.

وتابع: هناك أمور لا يمكنني أن أفهمها، لا يوجد تفسير مجددا، لنرى ما سيقوله لنا غدا، لكني لست ساذجا، أنا محترف يعمل بشكل شاق كل يوم وأريد أن ألعب، لم أحصل على وقت المشاركة الكاف.

وأوضح: هذا الموسم لم أحصل على عدد كاف من الدقائق، تعرضت للإصابة لبعض الوقت ، لكن عندما أتواجد داخل الملعب أبذل كل ما في وسعي.

وأشار: لعبت بشكل جيد خلال مباراتين، خاصة أمام تشيلسي، لذا أعتقد كان ينبغي أن ألعب الليلة (أمس) لكن لا يمكنني البكاء بشأن ذلك الآن.

وختم ريتشارلسون بالقول: لدينا حوالي 15 مباراة الآن وعلينا أن نركز عليها، وسأحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، النادي دفع الكثير من المال من أجلي، ولم أقدم المردود الكافي داخل الملعب حتى الآن.