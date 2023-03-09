كأس آسيا للشباب.. تأهل اليابان والصين والمنتخب السعودي يودع

تأهل منتخبا اليابان والصين إلى دور الثمانية لكأس أمم آسيا للشباب تحت 20 عاما في طشقند عاصمة أوزبكستان.

وفاز منتخب اليابان على نظيره السعودي 2 - 1، في الوقت الذي تعادل فيه المنتخب الصيني مع نظيره قيرغيزستان 1 - 1 يوم الخميس في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة للبطولة القارية.

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وتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط بعد فوزه في جميع المباريات الثلاث التي خاضها في دور المجموعات.

وحل منتخب الصين في المركز الثاني برصيد أربع نقاط يليه منتخب السعودية في المركز الثالث بثلاث نقاط، وتذيل منتخب قيرغيزستان المجموعة بنقطة.

وعلى ملعب لوكوموتيف، حسم الساموراي الياباني الفوز بهدفي كرو ماتسوكي في الدقيقتين 15 و78 وتكفل يزيد يحيى جوشان بالهدف الوحيد للأخضر السعودي في الدقيقة 74.

وعلى استاد يار، تقدم المنتخب الصيني بهدف عكسي سجله ميرلان بيكبيردينوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58 لكن بايميرزا جينيشبيكوف أدرك التعادل لقيرغيزستان في الدقيقة 87.