مبابي يكشف عن مستقبله بعد توديع دوري الأبطال

أكد المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي أن خروج فريقه باريس سان جيرمان من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بالخسارة على يد بايرن ميونخ الألماني، لن يؤثر على مستقبله، حيث ينصب تركيزه حاليا في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي.

وفاز بايرن على سان جيرمان بهدفين دون رد يوم الأربعاء في مباراة الإياب، وتفوق 3 - صفر في مجموع اللقائين.

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وخرج سان جيرمان من دور الستة عشر لدوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي .

ولدى سؤاله عما إذا كان الخروج المبكر من البطولة القارية سيؤثر على مستقبله، قال مبابي: لا أنا هادئ، الشيء الوحيد المهم بالنسبة لي هذا الموسم هو الفوز بلقب الدوري ثم سنرى.

ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه ويتطلع للدفاع بنجاح عن لقب المسابقة المحلية.

وأشار مبابي (24 عاما): نشعر بالإحباط، لكن علينا المضي قدما، نحاول منافسة الجميع.

وتابع: لم نهدر الكثير من الفرص بالنظر إلى إحصائيات الفريقين، لكن هذا الفريق تأسس من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضح: في بداية الموسم خلال المؤتمر الصحفي الأول لدوري أبطال أوروبا، قلت أننا سنبذل قصارى جهدنا ونفعل كل ما بوسعنا.

وختم نجم منتخب فرنسا بالقول: سنحاسب أنفسنا وسنعود للعمل على أساس يومي في الدوري الفرنسي.