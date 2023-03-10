ألفارو: لن نستسلم.. وسنركز على كأس الملك

أبدى ألفارو غونزاليس، مدافع النصر عدم رضاه بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام الاتحاد في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 20 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وقال غونزاليس في تصريحات عقب المباراة، إن أداء فريقه كان مرضيا لكنه لم يكن كافيًا لتحقيق الفوز.

مادة اعلانية

وشدد ألفارو على ضرورة تحسين بعض الأمور داخل الفريق من أجل حسم المباريات الكبيرة.

وأضاف: لعبنا بتحفظ نظرًا لتميز الاتحاد في المرتدات، فيما حاولنا الاعتماد على المرتدات لكن عدم القدرة على إرسال الكرة للخطوط الأمامية أجهض العديد من الهجمات التي كانت ستشكل خطورة على الاتحاد.

وأعرب عن ثقته في قدرة الفريق على تجاوز هذه الخسارة، قائلًا: أمامنا مباراة قادمة في الكأس وعلينا الفوز بها من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب، وهو لا يعني أننا فقدنا الأمل في الدوري الذي سنقاتل فيه حتى النهاية.