أنشيلوتي يدعم بنزيمة.. ويتجاهل مبابي

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن كريم بنزيمة سيلعب دورا كبيرا مع نهاية موسم الفريق.

وواجه بنزيمة انتقادات في الفترة الأخيرة بسبب قلة أهدافه المحلية في الأسابيع الأخيرة، رغم أنه سجل هدفين في المباراة التي فاز بها الريال على ليفربول 5 - 2 في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مادة اعلانية

وسجل بنزيمة، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، 11 هدفا في 15 مباراة بالدوري، ولكنه لم يسجل أي هدف في آخر ثلاث مباريات في كافة المسابقات، كما أنه سيغيب عن الفريق في مباراته أمام إسبانيول المقرر إقامتها يوم السبت بسبب إصابة في الكاحل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة: كان أحد مفاتيح لعب الفريق في الموسم الماضي، قدم أداء رائعا، سجل أكثر من 40 هدفا.

وأضاف: أثر علينا قليلا (مطلع هذا الموسم) لأنه لم يصل لمستواه المعهود. النصف الثاني من هذا الموسم كان مهما لنا، ونعتقد أنه سيكون أحد مفاتيح اللعب لنا حتى نهاية الموسم الجاري. يعاني من كدمة، ويجب عليه أن يتحسن.

وفيما يتعلق بعقد بنزيمة، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قال أنشيلوتي: يلعب هنا منذ عدة سنوات، أنا متأكد للغاية مما سيحدث في العام المقبل، ولكنني لست ساحرا.

وسئل مدرب مدريد مرة أخرى عن احتمالية التعاقد مع كيليان مبابي بعدما ودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي أمام بايرن ميونخ.

قال أنشيلوتي: حسنا، إنه سؤال يمكنكم أن تسألوني عنه في أي وقت، ولكنه شيئا لن أرد عليه أبدا

وأكد أنشيلوتي أن رودريغو سيلعب كمهاجم صريح أمام إسبانيول، مضيفا: عليه أن يلعب في أي مكان يحتاجه الفريق، ربما في وقت ما سيتمكن من اللعب كجناح لإظهار مهارته، أو كصانع ألعاب، ولكنه يمكنه أن يلعب في مراكز مختلفة.