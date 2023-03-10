الألماني فايزر يرغب في تمثيل منتخب الجزائر

أعرب ظهير نادي فيردر بريمن الألماني ميتشل فايزر عن رغبته في تمثيل المنتخب الجزائري الأول، رغم دفاعه عن ألوان المنتخبات الألمانية للفئات العمرية، مستفيداً من الأصول الجزائرية لوالدته.

وقال فايزر (28 عاماً) في مؤتمر صحافي يوم الخميس: كان هذا الخيار (تمثيل الجزائر) يجول بخاطري. يشكل اللعب في بطولة كبيرة هدفا مهما بالنسبة لي. لدى ميزة اللعب مع منتخبين وأملك فرصة أكبر لخوض بطولة كبرى مع الجزائر.

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وُلد فايزر في كولن في ألمانيا من أب ألماني وأم من أصول جزائرية ويتكلم الفرنسية قليلا وكشف: والدي لعب في فرنسا على مدى سنتين عندما كنت شابا. في الواقع، كنت أتكلم الفرنسية أفضل من الألمانية حينها، لكني نسيت الكثير من الكلمات في الوقت الحالي.

وكشف اللاعب الذي حمل سابقاً ألوان بايرن ميونخ وكايزرسلاوترن وهرتا برلين وباير ليفركوزن: لم يسبق لي أن زرت الجزائر ولا أدري أي شيء عن ثقافتها أو كيفية العيش فيها، لكني أعشق التجارب، أتطلع إلى التحديات.

وخاض فايزر أربعين مباراة مع منتخبات ألمانيا للشباب والناشئين، وتوج بطلا لأوروبا لفئة تحت 21 عاما في 2017.

وتستعد الجزائر لمواجهة النيجر ذهاباً وإياباً هذا الشهر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، لكن من المستبعد ان يتواجد اللاعب ضمن القائمة الرسمية لخوض المباراتين، كونه لا يملك جواز سفر جزائريا حتى الآن وهو مطالب بتغيير جنسيته الرياضية أيضا.

ووعد المدرب جمال بلماضي بإعادة هيكلة الفريق للمنافسة على لقب كأس الأمم التي ستستضيفها ساحل العاج والتأهل إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقاد بلماضي المنتخب الجزائري للقب القاري في 2019 لكنه ودع المنافسات من الدور الأول في الكاميرون مطلع العام الماضي.

كما أخفق الفريق في بلوغ نهائيات كأس العالم بعدما فرط في تفوقه 1-0 في الكاميرون وخسر 2-1 في الجزائر.