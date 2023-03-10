بعد السباعية التاريخية.. كلوب يتمسك بالتواضع

أوضح يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الجمعة، أن فريقه استعاد بعضا من الاستقرار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال المباريات الأخيرة لكن لا يمكن أن يضمن مكانا في المربع الذهبي.



وعزز ليفربول فرصه في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل حين سحق غريمه مانشستر يونايتد 7-صفر الأسبوع الماضي ليرتقي للمركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام هوتسبير الرابع.



وتتبقى مباراة لفريق كلوب وسيواجه بورنموث متذيل الترتيب يوم السبت والذي اكتسحه 9-صفر في أنفيلد خلال وقت سابق هذا الموسم.

وأبلغ المدرب الألماني مؤتمرا صحفيا: لا يوجد ما يحسن الحالة المزاجية أكثر من خوض مباريات جيدة، يمكن رؤية ذلك في التدريبات، حافظنا على الثبات في الدوري في آخر خمس مباريات.

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"لكن الثقة مثل وردة صغيرة هشة ويجب أن نحرص على الحفاظ عليها".



وأضاف: يوجد شعور عام بأننا يجب أن نطارد ونتحدى الجميع لكن هذه مجرد قصة جانبية، الهدف الرئيسي الآن أن نذهب إلى بورنموث لحصد النقاط.



وحذر من أن بورنموث يمكنه التسبب في مشاكل لفريقه بسبب طريقة لعبه خاصة بعد أن كان قريبا من الفوز على المتصدر أرسنال قبل خسارته 3-2.



ويمكن لليفربول الصعود للمركز الرابع بفارق الأهداف اذا فاز، بينما سينعش الانتصار آمال بورنموث في تجنب الهبوط إذ تفصل ست نقاط فقط بين آخر تسعة فرق بالجدول.



وتابع كلوب: ربما نقاتل من أجل مقعد بدوري الأبطال، سنرى كيف تكون النتائج في الأسابيع المقبلة، لكن صراع البقاء في الدوري مثير وبورنموث سيقاتل بجنون.



واستبعد كلوب مشاركة لويس دياز وتياغو ألكانتارا وجو غوميز بسبب التعافي من إصابات بينما يتوقع عودتهم بعد التوقف الدولي.