صلاح يتذكر "لحظة ندم": غضبت كثيرا من نفسي

عاد الدولي المصري محمد صلاح بذاكرته إلى أكبر لحظات ندمه في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى ليفربول، كاشفًا أنه غضب كثيرًا من تصرفه في ذلك الموقف.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر منصات التواصل الاجتماعي مقابلة تحمل وسم "#WhenStevieMetSalah" أي حينما يلتقي ستيف بصلاح، بين أسطورة "الريدز" جيرارد والهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي صلاح.

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وقال صلاح لجيرارد خلال اللقاء: لا أريد أن أكذب، لقد غيرت رأيي في اللحظة الأخيرة قبل تسديد الكرة خلال ركلة الجزاء التي احتسبت لنا في نهائي دوري الأبطال 2019 أمام هوغو لوريس حارس توتنهام.

وتابع: كنت أتدرب طوال الأسبوع على تسديد الكرة في الجانب الآخر وفي الثانية الأخيرة عندما كنت أركض نحو الكرة، غيرت رأيي لأنني سجلت العديد من الأهداف في الزاوية الأخرى.

وختم: كنت غاضبًا جدًا لأنني لست مضطرًا للقيام بذلك -تغيير رأيي- في مناسبة كبيرة كهذه.

وأهدى هدفا صلاح وزميله البلجيكي ديفوك أوريغي اللقب ليفربول للمرة السادسة خلال النهائي الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".