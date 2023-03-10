مدرب يونايتد: على فرنانديز تعلم التحكم في مشاعره

كشف إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة أن على برونو فرنانديز التحكم في مشاعره وتوجيهها في الاتجاه الصحيح.



وتعرض فرنانديز لانتقادات على خلفية مستواه وتصرفاته الغريبة في الخسارة الثقيلة 7-صفر أمام ليفربول، الهزيمة الأكبر التي يتجرعها النادي أمام أي منافس في نحو قرن من الزمن.



وقدم اللاعب البرتغالي أداء قويا في الفوز 4-1 على ريال بيتيس في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي يوم الخميس عندما سجل هدفا وصنع آخر.



وقال تن هاغ في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ساوثهامبتون المهدد بالهبوط يوم الأحد في الدوري: أعتقد أنه أبدى شخصية قوية من خلال أدائه يوم الخميس، قيادة الفريق، لذا كان الأمر رائعا.

وأضاف: مشاعره هي سلاحه لكن أحيانا تكون قوية للغاية ونعم بالطبع أساعده وأدعمه وأقدم له الملاحظات. أحيانا يجب عليه أن يسيطر على مشاعره بصورة أكبر.

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وتابع: عليه إيجاد التوازن عند استخدام العرض المناسب كأداة وعند استخدام المشاعر كأداة. تلك هي الخطوة التالية. إنها نقطة جيدة بالنسبة له ليطورها وعندما يقوم بذلك، سيصبح لاعبا أفضل.

كما زف المدرب بعض الأنباء السارة بخصوص لاعب الوسط المصاب كريستيان إريكسن إذ قال إنه سيعود للملاعب هذا الموسم.

وتعرض إريكسن لإصابة في الكاحل في أواخر يناير الماضي وكان من المتوقع أن يغيب حتى مايو المقبل.



وقال المدرب: أعتقد أنه سيلعب، قطعا. لا يمكنني الجزم بشأن التوقيت الآن، لكنه يتطور بصورة جيدة في إعادة التأهيل، يسير حسب الخطة. لذا فسنراه حتما ولكن ليس قبل التوقف الدولي.