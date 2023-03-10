ويمبلدون لم تتخذ قرارا بشأن مشاركة اللاعبين الروس هذا العام

أكد منظمو بطولة ويمبلدون لرويترز يوم الجمعة، أنهم لم يتخذوا قرارا حتى الآن بشأن مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في البطولة الكبرى للتنس على الملاعب العشبية هذا العام، مؤكدين استمرار المناقشات مع مساهمين بارزين.



ومنع نادي عموم إنجلترا لاعبي البلدين من خوض مباريات في بريطانيا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وذكرت ويمبلدون أن منع اللاعبين الروس كان الخيار الوحيد القابل للتطبيق بناء على توجيهات الحكومة البريطانية، لكن هذه الخطوة أدت لسحب نقاط تصنيف البطولة من اتحادي المحترفين والمحترفات.



وقال آندي موراي بطل ويمبلدون مرتين هذا الأسبوع إنه يتوقع مشاركة لاعبي الدولتين فيما ذكرت صحيفة ديلي ميل أن عقوبة المنع رفعت.



وذكر متحدث باسم نادي عموم إنجلترا لرويترز: لم نتخذ قرارا حتى الآن بشأن نسخة 2023، نواصل العمل عن كثب مع الحكومة البريطانية والمساهمين البارزين في التنس في هذه المسألة.



وتقام نسخة هذا العام بين الثالث و16 يوليو.



وكانت ويمبلدون الوحيدة من البطولات الأربع الكبرى التي حظرت مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء العام الماضي، بينما لعبوا بشكل فردي دون إظهار أي شعار وطني في بقية المنافسات الكبرى. ‭ ‬

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