ليفربول يخسر بشكل مفاجئ.. وصلاح يهدر ركلة جزاء بغرابة

مني ليفربول بخسارة مفاجئة 1-صفر أمام بورنموث صاحب الأرض، الذي كان يتذيل الترتيب قبل انطلاق المباراة، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
وأهدر محمد صلاح، الذي أصبح الأسبوع الماضي الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الممتاز، ركلة جزاء في الشوط الثاني بعدما سدد خارج القائمين والعارضة بغرابة.
وتعرض ليفربول لضربة في إنهاء الموسم في المربع الذهبي حيث تجمد رصيده عند 42 نقطة من 26 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير الذي خاض العدد ذاته.
وسجل فيليب بيلينغ هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة 28.
وحافظ بورنموث على الانتصار الثمين هذه المرة بعدما فرط في تقدمه بهدفين وخسر 3-2 أمام أرسنال المتصدر يوم السبت.
وخرج بورنموث من منطقة الهبوط بعدما قفز إلى المركز 16 برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن ليدز يونايتد صاحب المركز 18.
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