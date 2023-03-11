"بي بي سي" تعلن العمل على حل أزمة لينكر

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنها "تعمل بجدية لحل الأزمة" بعدما اضطرت لإلغاء فقرات من التغطية الرياضية يوم السبت بسبب انسحاب عدة مذيعين من برامجهم دعما للموقوف غاري لينكر.

ووجه لينكر انتقادات لسياسة الهجرة التي تبنتها بلاده والتي أثارت خلافا بين الحكومة وأعلى مقدمي (بي.بي.سي).

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وقدم لينكر (62 عاما) أبرز برامج كرة القدم في هيئة الإذاعة البريطانية على مدار أكثر من 20 عاما ولم يتردد في التعبير عن آرائه بشأن القضايا السياسية.

وقالت (بي.بي.سي) إنها تعتبر نشاط لينكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا خرقا لتوجيهاتها.

وشارك لينكر، الذي سبق له إيواء لاجئين في منزله، مقطعا مصورا لوزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان تتحدث عن مقترح بقانون وكتب معلقا: يا إلهي، هذا أكثر من فظيع.

وفي رده على أحد التعليقات، قال: ليس هناك أي تدفق هائل (في اللاجئين). نستضيف عددا أقل بكثير من اللاجئين مقارنة بدول أوروبية كبرى أخرى. إنها سياسة قاسية لأبعد الحدود موجهة ضد أشخاص هم أكثر عرضة للمخاطر، وبلهجة لا تختلف كثيرا عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في ثلاثينات القرن الماضي.