أرسنال يواصل انتفاضته بثلاثية في فولهام ويعزز صدارته

واصل أرسنال التحليق في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 - صفر على مضيفه فولهام، في الديربي اللندني، الذي جرى بينهما يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ27 للمسابقة.
وارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق فوزه الـ21 في البطولة هذا الموسم والخامس على التوالي، إلى 66 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.
في المقابل، توقف رصيد فولهام، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم، عند 39 نقطة في المركز الثامن.
وجاءت أهداف المباراة الثلاث في الشوط الأول، حيث افتتح غابرييل ماغاليس التسجيل في الدقيقة 21، فيما أضاف زميلاه غابرييل مارتينيلي ومارتن أوديجارد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 والثانية من الوقت الضائع للشوط الأول على الترتيب.
ومنذ خسارته أمام مانشستر سيتي، لم يعرف أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه خزائنه منذ موسم 2003 - 2004، سوى لغة الانتصارات في لقاءاته الخمسة الأخيرة، بعدما تغلب على أستون فيلا وليستر سيتي وإيفرتون وبورنموث، قبل أن يفوز على فولهام اليوم.
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