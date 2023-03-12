المغربي الزاكي يتولى تدريب منتخب السودان

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم تعيين المغربي بادو الزاكي لتدريب المنتخب الأول يوم الأحد.

وسيستهل الزاكي، البالغ عمره 63 عاما، مشواره مع السودان في مباراتي الغابون في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج العام المقبل في 23 و27 مارس الجاري.



ويحتل منتخب السودان المركز الثالث في المجموعة التاسعة بثلاث نقاط من مباراتين متأخرا بنقطة واحدة عن موريتانيا المتصدرة والغابون صاحبة المركز الثاني. وتأتي الكونغو الديمقراطية في المركز الأخير بدون رصيد.



وكانت آخر تجربة للزاكي مع هلال الشابة التونسي لكنه استقال في نهاية يناير الماضي بعد ثلاث هزائم متتالية.



وشارك حارس المرمى السابق مع المغرب في كأس العالم 1986 وقاده إلى دور الستة عشر قبل الخسارة 1-صفر أمام ألمانيا الغربية.



وكانت أبرز إنجازات الزاكي كمدرب عندما قاد بلاده إلى نهائي كأس الأمم 2004 قبل الخسارة أمام تونس، كما نال لقبي كأس العرش المغربي مع الوداد في 1998 وكأس الجزائر مع شباب بلوزداد في 2017.