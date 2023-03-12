إنبي يُكبد الزمالك الهزيمة الخامسة هذا الموسم

أحرز رفيق كابو هدفا وصنع هدفا آخر ليقود إنبي المتعثر للفوز 2-صفر على مضيفه الزمالك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وتقدم إنبي بواسطة رفيق كابو في الدقيقة 20، ثم مرر كرة إلى القائد علي فوزي ليعزز من تفوق الفريق الضيف في منتصف الشوط الثاني.



وتوقف رصيد الزمالك حامل اللقب عند 33 نقطة من 20 مباراة وبات في المركز الخامس، ويتأخر بفارق 11 نقطة عن الأهلي الذي خاض 18 مباراة.



وقفز إنبي إلى المركز 13 وله 23 نقطة متقدما بسبع نقاط على منطقة الهبوط.



وحافظ إنبي على سجله الخالي من الهزيمة أمام الزمالك في الدوري منذ أكتوبر 2021.



وفشل الزمالك في استغلال الدفعة المعنوية بعد الفوز على الترجي ليحافظ على آماله في دوري أبطال إفريقيا.



ومن هجمة مرتدة وصلت تمريرة محمد حمدي إلى التونسي كابو الذي سدد في المرمى عند خروج الحارس محمد صبحي لملاقاته.



وكانت أبرز فرص الزمالك عندما سدد أحمد سيد (زيزو) ركلة حرة باتجاه المرمى لكن الحارس رضا السيد أبعدها بصعوبة في الدقيقة 24.



وواصل الزمالك ضغطه لكن بدون خطورة على مرمى إنبي، ومرت ضربة رأس من مصطفى شلبي بجوار مرمى فريقه السابق الذي رحل عنه في بداية الموسم الحالي.



وكاد محمود حمدي (الونش) مدافع الزمالك أن يدرك التعادل في بداية الشوط الثاني لكن محاولته بضربة رأس مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.



ووقف الحظ بجانب إنبي مرتين في غضون ثلاث دقائق، ففي البداية ارتدت تسديدة يوسف أسامة لاعب الزمالك من العارضة في الدقيقة 65.



وعلى الجانب الآخر انطلق كابو في الناحية اليمنى ومرر الكرة إلى فوزي الذي سدد في الزاوية البعيدة لتصطدم بالقائم إلى داخل مرمى الزمالك.



واستمرت خطورة إنبي عن طريق الهجمات المرتدة إذ شق كابو طريقه من قبل منتصف الملعب بقليل إلى منطقة جزاء الزمالك لكن تسديدته مرت بجوار القائم.



وهذه هي الخسارة الخامسة للزمالك في الموسم الحالي، وتمثل ضربة للفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد في الجزائر في مباراة ربما تحسم مشواره في دوري الأبطال.