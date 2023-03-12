كأس الملك.. ثأر مزدوج بين الاتحاد والفيحاء

يحل اتحاد جدة المنتشي من تربعه على صدارة الدوري متمسكًا بحلم التتويج الأول منذ 2009، ضيفًا على الفيحاء حامل اللقب، متطلعًا للثأر، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، يوم الإثنين ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك.

وسقط الاتحاد أمام منافسه 1-0 في نصف نهائي الموسم الماضي بهدف سجله محمد أبو سبعان كان كافيًا لصعود البرتقالي للمباراة النهائية والتتويج على حساب الهلال.

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بدوره، يملك الفيحاء مهمة ثأرية بعد خسارته في نهائي كأس السوبر ضد الاتحاد هذا الموسم. وبلغ ربع نهائي الموسم الحالي بفوزه على الخليج 3-1، فيما تأهل الاتحاد على حساب الشباب بفضل ركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1.

ومع أن نتائج الفيحاء تحسنت في الفترة الأخيرة ونجح في الابتعاد عن صراع الهبوط في الدوري، خسر مباراته الأخيرة أمام الشباب 2-3.

ويملك الفريق لاعبين مميزين أمثال حارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش والبرازيلي باولينيو والنيجيري انتوني نواكايمي والاسباني فيكتور رويز وسامي الخيبري وسلطان مندش.

في المقابل، يقدم الاتحاد موسمًا رائعًا، فبعد تتويجه بلقب الكأس السوبر وخطفه صدارة الدوري من النصر، يتطلع إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وبلوغ نصف نهائي الكأس.

ويضم الاتحاد في صفوفه مجموعة كبيرة من الأسماء المميزة أمثال حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنيه كورنادو ورومارينيو، والمصري أحمد حجازي والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الوحدة والباطن باليوم ذاته الإثنين، لكن تم تأجيلها بعدما أعلن الباطن عبر حسابه على تويتر "نظرًا لظروف الطيران تم تأجيل مغادرة الفريق الاول الى مدينة جدة" القريبة من مكة.